1 ZDJĘCIE Zdymisjonowany wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache, Wiedeń, 18 maja 2019. (Fot. Michael Gruber / AP Photo)

Stara czy nowa Europa? Populiści wszędzie są tacy sami. Widać to na przykładzie Heinza-Christiana Strachego, polityka skrajnie prawicowej Partii Wolnościowej i do soboty wicekanclerza Austrii. Jak się okazało, był on gotów za rosyjskie pieniądze łamać prawo swojego kraju i ograniczać demokrację.