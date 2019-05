Niemiecki plan pomocy opracowała komisja rządu i Bundestagu po dwóch latach przesłuchań ofiar i świadków, badań i przygotowań. Niemcy poczuwają się do odpowiedzialności moralnej, ale nie biorą na siebie odpowiedzialności prawnej za zbrodnie Paula Schäffera i jego podwładnych w kolonii, która działała w Chile od 1961 roku.

Ofiary Schäffera: To za mało

Fundusz w wysokości ok. 7,7 mln euro posłuży do wypłat ofiarom gwałtów, tortur i niewolniczej pracy po ok. 10 tys. euro na osobę. Dziś wciąż żyje ok. 240 dawnych członków sekty (z tego 80 w Niemczech, a reszta w Chile i Argentynie).

W Chile zapowiedź niemieckich odszkodowań ofiary przyjęły z zawodem.

– Jesteśmy rozczarowani – oświadczył dziennikarzom dziennika „La Tercera” Horst Schaffrick, który część dzieciństwa i dorosłego życia spędził w obozie i katowni Schäffera w latach 70. ubiegłego wieku. – Przez 40 lat pracowaliśmy tam za darmo. Teraz wiele osób jest bez pracy. Należy nam się zadośćuczynienie za niewolniczą pracę, od Chile i od Niemiec.