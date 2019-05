1 ZDJĘCIE Przywódca wenezuelskiej opozycji, tymczasowy prezydent Juan Guaidó w otoczeniu tłumu zwolenników. Caracas, 11 maja 2019 r. (Fot. Fernando Llano / AP Photo)

To kolejna próba namówienia obu stron - od trzech miesięcy zwartych w politycznym klinczu - do polubownego rozwiązania kryzysu politycznego. W każdej chwili sytuacja w Wenezueli może się zaognić, a przemoc wybuchnąć na nowo, doprowadzając do jeszcze większego rozlewu krwi.