2 ZDJĘCIA Demonstracja w Teheranie przeciwko USA i Izraelowi, 10 maja 2019. (Fot. Ebrahim Noroozi / AP Photo)

Gdyby Teheran i jego sprzymierzeńcy żądali, grożąc zagładą, jedynie by Izrael się wycofał z terytoriów okupowanych, uznać by to należało za pacyfistyczny zwrot w ich polityce.