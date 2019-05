W siwiejącym Kraju Kwitnącej Wiśni ten temat powraca od lat. Ludzie żyją coraz dłużej, co czwarty Japończyk ma ponad 65 lat. Seniorzy chcą być samodzielni, w czym pomaga im samochód. Jak ich przekonać, by zwrócili prawo jazdy? Co jakiś czas japońskie media piszą o prefekturach, gdzie starsi kierowcy stwarzają zagrożenie na drogach.

Zniżki za oddanie prawa jazdy

W Aichi na Honsiu kierowcy powyżej 75. roku życia byli w 2016 r. sprawcami 13 proc. śmiertelnych wypadków – donosi „The Japan Times". Seniorzy nie jeżdżą co prawda po pijanemu, ale mają spowolnione reakcje. Zdarza im się pomylić pedał gazu z hamulcem czy stracić panowanie nad kierownicą. Kraj zaszokował wypadek spowodowany przez 87-latka, który przejechał sześciolatka idącego do szkoły. Policji zeznał, że „nie pamięta za dobrze, gdzie wtedy był”.

W grudniu hitem internetu było wideo z wyczynami starszej pani, która nonszalancko jedzie chodnikiem. „Przerażające” – pisali komentatorzy. Inna 90-latka zeszłego maja ruszyła na czerwonym świetle, przejeżdżając czterech pieszych, z których jeden zginął na miejscu.