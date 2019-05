Bruksela obchodziła w poniedziałek dziesiątą rocznicę Partnerstwa Wschodniego, które obejmuje UE oraz sześć krajów z obszaru poradzieckiego: Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan oraz Białoruś. Stworzenie Partnerstwa było inicjatywą Polski forsowaną głównie przez ówczesnego szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, który do współautorstwa zdołał zaangażować Szwedów. W poniedziałek przy okazji rocznicy spotkali się szefowie dyplomacji UE oraz wschodnich krajów partnerskich, a Donald Tusk podjął kolacją przywódców pięciu z tych sześciu krajów (prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka mimo zaproszenia postanowił nie przyjeżdżać do Brukseli).

Zadeklarowanym celem Unii w Partnerstwie Wschodnim jest zacieśnianie współpracy gospodarczej i „promowanie wartości europejskich”, ale – ta niespójność do dziś ciąży nad Partnerstwem – kraje UE różniły się od samego początku co do swych finalnych celów na obszarze poradzieckim. W opinii m.in. Polski Partnerstwo Wschodnie powinno być drogą do członkostwa w UE dla Ukrainy i innych chętnych krajów Partnerstwa, nawet przy ogromnych oporach ze strony Rosji.