Zarządzenie nowego ministra edukacji Abrahama Weintrauba wstrząsnęło społecznością akademicką Brazylii. Minister obciął o 30 proc. budżety uniwersytetów federalnych przeznaczone na studia magisterskie i doktoranckie, zwłaszcza w dziedzinach nauk humanistycznych, takich jak filozofia czy socjologia.

Jakby tego było mało, minister rozeźlił dodatkowo społeczność akademicką swoim uzasadnieniem cięć.

– Trzeba skierować pieniądze na dziedziny, które gwarantują podatnikom zwrot nakładów, czyli na medycynę, weterynarię i inżynierię. Bo uniwersytety, zamiast dbać o wydajność wykształcenia akademickiego, wytwarzają jeden wielki bałagan – oświadczył minister.

Bolsonaro czyści uczelnie z marksizmu

To, co zrobił minister edukacji, jest tylko spełnieniem obietnic wyborczych Jaira Bolsonaro z ubiegłorocznej prezydenckiej kampanii wyborczej. Kandydat skrajnej prawicy i były kapitan wojska kpił z brazylijskich intelektualistów i społeczności akademickiej, oskarżał uniwersytety i szkoły, że są „gniazdem lewactwa, marksizmu i komunizmu”, a także „ideologii gender”, oraz obiecywał ich oczyszczenie. Zachęcał go do tego jego ideologiczny mentor, samouk filozoficzny i astrolog Olavo de Carvalho, który stał się głównym motorem ideologicznej krucjaty nowego prezydenta.