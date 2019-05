Poniedziałkowa decyzja szwedzkiej prokuratury oznacza, że Brytyjczycy, którzy przetrzymują Assange’a w więzieniu, będą musieli zdecydować, czy ewentualnie wydać go Amerykanom, czy Szwedom. Ci pierwsi chcą pociągnąć go do odpowiedzialności za ujawnienie poufnych dokumentów wojskowych i dyplomatycznych.

Sprawa w Szwecji sięga 2010 r. Podczas wizyty w Sztokholmie Assange odbył wówczas stosunki seksualne z dwoma kobietami. Obie zgłosiły się na policję ze skargą: jedną miał molestować, a drugą zgwałcić. Prokuratura początkowo nie dała im wiary, potem jednak wszczęła postępowania.

Australijczyk – od lat przebywający na Wyspach Brytyjskich – zarzekał się, że jest niewinny, i tak naprawdę chodziło o to, by wydać go Szwedom, którzy następnie przekażą go USA. Przez siedem lat unikał ekstradycji, chroniąc się w Ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Wobec tego szwedzcy prokuratorzy zamknęli dochodzenia – jedno w 2015 r., drugie w 2017 r.