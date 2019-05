– Odrzucamy te zarzuty. Od 2003 r. w Turcji obowiązuje zasada zero tolerancji dla tortur. Bezpodstawne oskarżenia podnoszone są po to, by zaszkodzić reputacji kraju – zdecydowanie oświadczył rzecznik MSZ Hami Aksoy.

Jednak w Niemczech te tłumaczenia nikogo nie przekonują.

Pierwszy aresztowany dziennikarz z niemieckim paszportem

Denis Yücel był jednym z ponad 200 dziennikarzy, których po nieudanym wojskowym puczu z 15 lipca 2016 r. i wprowadzeniu stanu wyjątkowego wtrącono w Turcji do więzienia. Jest jednak pierwszym aresztowanym dziennikarzem z niemieckim paszportem.

Przyszedł na świat w Hesji jako syn tureckich emigrantów. Poza tym – odkąd w lutym 2017 r. aresztowano go w Stambule – wiele wskazywało na to, że nie jest przypadkową ofiarą. Prezydent Recep Tayyip Erdogan mówił publicznie, że Yücel jest niemieckim agentem i kurdyjskim terrorystą.