Na pokład północnokoreańskiego „Mądrego i Uczciwego”, który zbliżał się do wyspy Borneo, straż indonezyjska weszła już w kwietniu 2018 r. Amerykanie podejrzewali, że ten długi na 177 m frachtowiec, druga co do wielkości jednostka pod banderą KRLD, od lat służy do łamania sankcji międzynarodowych. Od Dżakarty dostali twarde dowody – „Mądry i Uczciwy” przewoził węgiel, towar z listy embargo ONZ z 2016 r. Przechwycony podczas rejsu do kraju statek był załadowany ciężkim sprzętem na potrzeby Korei Północnej. Amerykanie wszczęli w tej sprawie dochodzenie.

„Mądry i Uczciwy” płynie na Samoa

W czwartek Departament Sprawiedliwości ogłosił, że rekwiruje statek i kieruje go do bazy amerykańskiej na Samoa, gdzie będzie przedmiotem dalszego śledztwa. Departament podkreślił, że decyzja o zarekwirowaniu jednostki nie jest odpowiedzią na dwie serie testów rakietowych, które przeprowadziła niedawno KRLD. Ostatni test wykonano jednak kilka godzin przed wiadomością o konfiskacie frachtowca, więc zbieżność w czasie daje do myślenia.