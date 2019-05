Na Edgara Zambrano, wicemarszałka wenezuelskiego parlamentu, policja polityczna SEBIN czekała w pobliżu siedziby jego partii Akcja Demokratyczna w Caracas. Gdy zatrzymano jego samochód, odmówił wyjścia z pojazdu.

– Jestem parlamentarzystą, chroni mnie immunitet – argumentował.

Nie powstrzymało to jednak funkcjonariuszy reżimu Nicolása Maduro. Wezwali lawetę, załadowali na nią samochód wicemarszałka i tak przewieźli go – wraz z Zambrano i towarzyszącymi mu wewnątrz pojazdu osobami – do Helicoide, owianego ponurą sławą futurystycznego centrum handlowego, które w ostatnich latach stało się więzieniem i miejscem tortur.

Diosdado Cabello, szara eminencja reżimu, o aresztowaniu Zambrano triumfalnie poinformował w swoim cotygodniowym propagandowym programie telewizyjnym o nieprzypadkowej nazwie „Waląc maczugą”.

– Zambrano zatrzymany. Miał przy sobie dolary! Lada moment aresztujemy kolejnych szefów zamachu stanu z 30 kwietnia! – pokrzykiwał.