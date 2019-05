Ułatwienie dostępu do posiadania i noszenia broni było jednym z głównych postulatów Jaira Bolsonaro w ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Obiecywał, że Brazylia poradzi sobie z plagą przemocy i przestępczości, gdy jeszcze więcej obywateli zaopatrzy się w broń, żeby móc jej używać w obronie własnej przeciw bandytom. Na wszystkich swoich wiecach ten były kapitan armii przybierał pozę strzelającego z karabinu lub pistoletu, a zachwyceni zwolennicy powtarzali jego gesty. Jeszcze bardziej zachwyceni byli producenci i handlarze bronią oraz reprezentujący ich posłowie z tzw. poselskiego klubu kuli.

Prezydent Bolsonaro: Jednostka ma prawo do broni

Zostawszy prezydentem (przejął władzę 1 stycznia 2019 r.), Bolsonaro zaczyna wywiązywać się z obietnic. Właśnie ogłosił dekret, który znacznie rozszerza prawo do posiadania broni oraz jej noszenia na co dzień. Uzyska je ok. 19 mln obywateli, w tym politycy, dziennikarze, szoferzy ciężarówek, właściciele ziemscy.