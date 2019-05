– Ścieżka, jaką dziś obraliśmy, nie jest ścieżką wojny, ale dyplomacji – zapewniał irański prezydent Hasan Rouhani w środowym przemówieniu transmitowanym przez państwowe media.

– Jednak będzie to dyplomacja z zupełnie nowym językiem i nową logiką – zastrzegł.

Zagroził, że – jeśli europejscy sygnatariusze porozumienia sprzed czterech lat w ciągu dwóch miesięcy nie pomogą Irańczykom zwiększyć eksportu ropy – Teheran wróci do wzbogacania uranu powyżej dozwolonych poziomów i ponownie uruchomi zamknięty dziś reaktor na ciężką wodę w Arak.

– Żeby było jasne – nie chcemy wycofać się z umowy. To nie jej koniec, tylko nowy krok w ramach tego porozumienia – zapewniał jednocześnie irański prezydent.

Trump pogrzebał historyczny deal

Mało kogo uspokoił, bo w powszechnym odczuciu decyzja Irańczyków to gwóźdź do trumny dealu z 2015 r., kiedy to dali się namówić Barackowi Obamie na podpisanie porozumienia. W zamian za zdjęcie dławiących ich sankcji, mocno ograniczyli program atomowy, dając światu nadzieję, że udało się zażegnać nuklearne zagrożenie z rąk ajatollahów.