Na początku kwietnia sułtan Brunei Hassanal Bolkiah ogłosił zaostrzenie obowiązującego w kraju szariatu, kodeksu karnego opartego na Koranie. Homoseksualiści, również nieletni, a także gwałciciele mieli być karani kamienowaniem, złodzieje – obcięciem ręki, a dokonujący aborcji – publiczną chłostą.

Teraz jednak jeden z najbogatszych władców świata zmienił zdanie. Ogłosił to w niedzielnym wystąpieniu transmitowanym w państwowej telewizji. Homoseksualistów, cudzołożników i złodziei obejmie moratorium na wykonanie kary głównej. W sułtanacie, gdzie sądy orzekają ją wobec morderców z premedytacją i handlarzy narkotyków, kara ta nie była wykonywana od początku lat 90. Bolkiah chce też ratyfikować ONZ-owską konwencję przeciwko torturom.

Udobruchać Zachód

Co stoi za tym zwrotem? M.in. długa lista celebrytów, którzy zagrozili bojkotem pięciogwiazdkowych hoteli należących do sułtana i członków jego rodziny (są wśród nich londyński Dorchester i kalifornijski Beverly Hills). Podpisały się na niej takie sławy jak amerykański aktor George Clooney i brytyjski piosenkarz Elton John. Światowe banki, wśród nich JPMorgan i Deutsche Bank, zaleciły pracownikom, by nie rezerwowali pokoi w tych hotelach.