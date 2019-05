„Na całym świecie co trzeci człowiek jest prześladowany ze względów religijnych. Być może to niewygodna prawda, ale faktem jest, że zdecydowana większość, bo aż 80 proc. z nich, to chrześcijanie” – czytamy w raporcie przygotowanym przez ekspertów z biura Philipa Mounstephena, biskupa Truro, na prośbę szefa brytyjskiego MSZ Jeremy’ego Hunta.

Niebezpiecznie blisko ludobójstwa

Choć autorzy przyznają, że chrześcijanie są dyskryminowani i prześladowani także w innych regionach, jak choćby Azja Południowo-Wschodnia czy Afryka Subsaharyjska, to nie mają wątpliwości, że najtrudniej dziś być chrześcijaninem na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. To tam w ciągu ostatnich dwóch dekad miliony chrześcijan musiało uciekać z domów, a z powodu szerzącej się w regionie przemocy i politycznego chaosu regularnie są więzieni, porywani, a nawet zabijani.

„Wiele form prześladowania – od rutynowej dyskryminacji w szkole, w pracy i życiu społecznym, aż do bezpośrednich ataków – doprowadziło do obserwowanej od początku obecnego wieku ogromnej ucieczki chrześcijan z tego regionu” – piszą autorzy.