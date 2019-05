I to właśnie może stanąć na przeszkodzie w wyznaczeniu tej daty, jeśli przedstawiciele głównych frakcji parlamentarnych będą przeciwko. Wiadomo, że zdania są podzielone, ale ze strony części przedstawicieli parlamentu padła kontrpropozycja o przeprowadzeniu inauguracji 28 maja.

Sam Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z deputowanymi stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by mówić o rozwiązaniu Rady Najwyższej, skoro dopiero wraz z inauguracją otrzyma odpowiednie uprawnienia i wtedy też udzieli odpowiedzi co do dalszego losu parlamentu.

Prezydent-elekt pisze na Facebooku

Wybory parlamentarne w Ukrainie są zaplanowane na 27 października, a rozwiązać parlament można nie później niż pół roku przed wyborami.

– Proponujemy datę 19 maja, bo już trzeba zacząć pracować – powiedział Zełenski po rozmowach w radzie Najwyższej.

Wcześniej on i ludzie z jego otoczenia wskazywali, że zwlekanie z ogłoszeniem oficjalnych wyników przez Centralną Komisję Wyborczą i wyznaczeniem daty inauguracji jest sztucznym ograniczeniem jego władzy.