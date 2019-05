Pułkownik dowodził osobistą ochroną Bat’ki siedem lat (do 2014). To on, jak mówią w Mińsku, „wypiastował” Kolę, syna prezydenta. Gdy przestał być ochroniarzem, został zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Wkrótce miał już zostać sekretarzem tego organu uważanego za współczesne biuro polityczne Białorusi.

Noga niespodziewanie powinęła mu się podobno na łapówce. Miał zostać złapany na gorącym uczynku, kiedy przyjmował 148,6 tys. dol. Suma, jak na stanowisko, jakie zajmował, śmiesznie niska. Ale został aresztowany i zdymisjonowany za, jak to określił Łukaszenka, „postępek dyskredytujący wojskowego”.

Szef ochrony agentem FSB?

Jednak media moskiewskie – inspirowane, jak podejrzewa Aleksiej Wieniediktow, redaktor naczelny radia Echo Moskwy, sterowanymi przeciekami z białoruskiego KGB – zapewniają, że obiecującej kariery Wtiurina nie zakończyła banalna łapówka.