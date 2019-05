W gigantyczną aferę indeksu za łapówkę zamieszane są dziesiątki innych młodych Chińczyków i Amerykanów, oraz pewna prywatna fundacja. Ujawniła ją w marcu amerykańska prokuratura generalna po rocznym śledztwie. Operacja nazwana „Varsity Blues” to największy skandal łapówkarski na wyższych uczelniach amerykańskich.

Ojciec Zhao Yusi to prezes koncernu farmaceutycznego Shandong Buchang Pharmaceuticals, którego majątek jest szacowany na 1,8 mld dol.

Dwa lata temu jego córka, wtedy 17-letnia, nagrała wideo z radami dla rówieśników, tłumacząc im jak dostać się na amerykańską uczelnię. To możliwe, nawet gdy – jak mówi o sobie – nie było się zbyt dobrą uczennicą. „Moje IQ – dodała szczerze – nie było wysokie, ale szłam do przodu, krok po kroku”. Zapewnia, że ludzie odpowiedzialni za rekrutację na prestiżową uczelnię są obiektywni. „Nic o tobie nie wiedzą” – tłumaczy. „Chcę wszystkich zapewnić, że dostanie się na Stanford to nie sen – mówi nastolatka. – Trzeba tylko mieć jasny cel i ciężko pracować”.