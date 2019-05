Kilka tygodni przed wyborami Budapeszt tonie w plakatach rządzącej partii Fidesz wzywających do poparcia „antyimigracyjnego programu premiera Viktora Orbána”. W rozdawany na niemal każdej stacji metra bezpłatnym dzienniku „Lokal”, który należy do jednego z zaprzyjaźnionych z rządem oligarchów, można przeczytać, że „Bruksela szykuje plan Sorosa”. Cel? Sprowadzenie miliona imigrantów do kraju.

Pod artykułem opatrzonym zdjęciem amerykańskiego miliardera na tle uchodźców znajduje się zaś sondaż wyborczy. Wynika z niego, że Fidesz może liczyć na ponad 50 proc. głosów w wyborach. Opozycję dzieli od rządzących przepaść - następny w kolejności prawicowy Jobbik popiera ledwie 11 proc. wyborców, podobnie jak socjalistów i Koalicję Demokratyczną byłego premiera Ferenca Gyurcsánya.

Imigracyjny straszak Orbána

- Tak, Fidesz jest bezkonkurencyjny - przyznaje Robert Laszlo z think tanku Political Capital. - Ale zawdzięcza to wszechobecnej propagandzie oraz autorytarnemu rządowi, który stworzył Orbán, nie pozostawiając konkurencji żadnego pola do działania.