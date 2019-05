Liczbę anarchistów, którzy wmieszali się w pierwszomajowe manifestacje w Paryżu, ocenia się na ok. 1,5 tys. To jednak ich wyczyny były najlepiej widoczne we wszystkich relacjach medialnych. Kamery najchętniej kierują się tam, gdzie fruwają kamienie i butelki, a policja odpowiada pałkami, gazem łzawiącym i gumowymi kulami.

Tzw. czarne bloki dały się najlepiej poznać 20 lat temu przy okazji szczytu Światowej Organizacji Handlu w Seattle, a dekadę później w Strasburgu i Kehl. Ich uczestnikom chodzi o gwałtowne i bolesne bezpośrednie uderzenia w system kapitalistyczny. Dlatego obiektem ich ataków stają się nie tylko siły porządkowe reprezentujące państwo, ale też banki, luksusowe sklepy i restauracje czy lokale amerykańskiej sieci McDonald’s.

Za uliczną agresją stoją silne przekonania ideologiczne wywodzące się z anarchizmu. Adepci „czarnych bloków” mają duże doświadczenie w walkach ulicznych i są dobrze zorganizowani. Dokładają wszelkich starań, by nie można ich było rozpoznać – przebierają się w czarne stroje i maskują twarze. Po akcji szybko je zdejmują i oddalają się z miejsca wydarzeń.