1 ZDJĘCIE 30.04.2019, Caracas, do protestujących przyłączają się zbuntowani żołnierze. (Fot. Boris Vergara / AP Photo)

Opozycjonista Juan Guaidó we wtorek otwarcie wezwał siły zbrojne do porzucenia reżimu Nicolasa Maduro, a swych sympatyków do wyjścia na ulice. W zamieszkach rannych zostało ponad 100 osób. - Jeśli będzie trzeba, dojdzie do interwencji - zapowiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo.