59-letni Naruhito został 126. przedstawicielem najstarszej dynastii świata. Rozbudowane ceremonie sukcesji, które potrwają do końca roku, zaczęły się dzisiaj od przekazania mu trzech królewskich insygniów: miecza, lustra i klejnotu. Naruhito złożył przed nimi ukłony. Święte Skarby, okryte tajemnicą symbole religii szinto, najstarsi rangą szambelani przedstawili mu w drewnianych starodawnych skrzyniach.

Insygnia te symbolizują cnotę, mądrość i wielkoduszność, z jakimi cesarz ma się odnosić się do swoich poddanych.

Miecz Kusanagi, klejnot Yasakani no Magatama i lustro Yata no Kagami oprócz władcy mieli okazje zobaczyć tylko najwyżsi kapłani szinto. Według tradycji należały niegdyś do bogini słońca Amaterasu, która dała początek dynastii. Legenda mówi, że używano ich do koronacji japońskich cesarzy od 690 r. p.n.e.

Iść drogą cesarza emeryta

Wraz z Naruhito Japonia wchodzi w nową erę Reiwa, pięknej harmonii. Obok fascynującej przeszłości Kraj Kwitnącej Wiśni ma jednak też sporo problemów, bo szybko się starzeje, a jego ludność się kurczy. W 2010 r. Japonię, wcześniej drugą gospodarkę świata, wyprzedziły Chiny, a wzrost gospodarczy zwolnił.