Decyzję o umieszczeniu pamiątkowej tablicy przed budynkiem, w którym Bronisław Geremek mieszkał jako europoseł, podjęły władze gminy Woluwe-Saint-Lambert wchodzącej w skład regionu stołecznego Brukseli. – Profesor Geremek był jednym z twórców pokojowego wyjścia Polski z komunizmu. I architektem jej wejścia do NATO, a później do wspólnoty europejskiej – powiedział podczas wtorkowej ceremonii Olivier Maingain, burmistrz Woluwe-Saint-Lambert.

Tablica, która powstała z inicjatywy byłych współpracowników Geremka, Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz belgijskiej Polonii, informuje w języku francuskim i niderlandzkim o życiu i osiągnięciach profesora.

– Europa Geremka to Europa otwarta i solidarna. To Europa zbudowana na wolności, tolerancji, praworządności – mówiła we wtorek Jolanta Kurska, prezeska Fundacji. Podkreślała, że Geremek miał „poczucie tragiczności historii” i również dlatego uważał europejski projekt integracyjny za sposób na powstrzymywanie nacjonalizmów czy też wrogich sobie radykalizmów etnicznych bądź religijnych.