Marta Urzędowska: Za co dostaliście Pulitzera?

Antoni Słodkowski, szef biura Reutersa w Mjanmie: Za serię reportaży, nad którymi pracowaliśmy w ubiegłym roku. Jednak najważniejszy był materiał przygotowany jeszcze jesienią roku poprzedniego.

Chodziło o wydarzenia z przełomu sierpnia i września 2017 roku, kiedy partyzanci z mniejszości muzułmańskiej Rohingya zaatakowali posterunki granicznej policji, zabijając kilku policjantów. Żeby się zemścić, wojsko i lokalni buddyści przeprowadzili potężną ofensywę, która zmiotła z powierzchni ziemi setki wiosek. Spalili tysiące domów, zabijali, ranili, gwałcili. Według ONZ zginęło co najmniej 10 tys. ludzi.

Ponieważ północna część stanu Rakhine, gdzie dochodziło do czystek, była zamknięta dla dziennikarzy, od razu wysłaliśmy ludzi do sąsiedniego Bangladeszu, gdzie obserwowaliśmy kolejne fale uchodźców Rohingya. Ale jednocześnie cały czas próbowaliśmy się dowiedzieć, co się dzieje po stronie birmańskiej.