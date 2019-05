Co sprawiało najwięcej problemów po przybyciu do Korei Południowej? – pytam Yusunga, 28-letniego reżysera. Chłopak odpowiada bez zastanowienia: język angielski. Gdy w 2007 r. uciekał wraz z matką z Korei Północnej do Chin, nie znał nawet alfabetu łacińskiego. Na Południu zachodnich liter i języka uczą się już dzieci w przedszkolach, angielski jest wszechobecny. Yusung zaczynał naukę jako 19-latek. Po angielsku jest w stanie sobie poradzić, ale w bardziej skomplikowanych kwestiach musi o pomoc prosić tłumaczkę.

Problemem było też to, jak mówił po koreańsku. – Na Północy używa się innego dialektu. Wstydziłem się, nie chciałem, by mnie w szkole wytykano palcami jako obcego. Kolegom nie przyznawałem się, że jestem uciekinierem – opowiada

W szkole średniej Yusung był zamknięty w sobie. Oglądał nieustannie telewizję, ucząc się południowokoreańskiej wymowy i mimiki. Na studiach przemógł się i publicznie opowiedział o życiu na Północy, ucieczce, przybyciu do nowego kraju. Część kolegów – tak jak się spodziewał – skwitowało to, mówiąc, że jest darmozjadem, a ich rodzice muszą płacić podatki na jego utrzymanie. – W mediach o Korei Północnej zawsze mówiło się źle, jako o wrogu. Nic dziwnego, że ludzie tak na mnie zareagowali – wyjaśnia Yusung.