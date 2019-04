We wstępie do rozmowy dziennikarz John Mooney opowiada, że choć ma na koncie dziesiątki rozmów z irlandzkimi separatystami, to podczas organizacji i realizacji wywiadu z kierownictwem New IRA organizacja wprowadziła „szczególne środki bezpieczeństwa”.

Wywiad odbył się po godzinie wożenia go zamkniętym samochodem, na otwartym powietrzu i bez możliwości nagrywania. Dziennikarz nie jest w stanie nawet powiedzieć, z iloma osobami rozmawiał.

Nic dziwnego. Rozmowa odbyła się niedługo po tym, jak podczas zamieszek 19 kwietnia w Londonderry jeden z działaczy New IRA zaczął strzelać w stronę policji. Trafił jednak w głowę stojącą obok jednego z radiowozów 29-letnią dziennikarkę Lyrę McKee.

Wszystkie środowiska polityczne potępiły zamach, ale New IRA się tym nie przejęła. W przekazanym 22 kwietnia redakcji „The Irish News” oświadczeniu przyznała się co prawda do odpowiedzialności za śmierć McKee, wyrażając „pełne i szczere przeprosiny dla jej partnerki, rodziny i przyjaciół za jej śmierć”. Jednocześnie pisali o Irlandii Północnej tak, jakby był początek lat 70. ubiegłego wieku: „W czwartek, gdy na [dzielnicę] Creggan skierowane zostały uzbrojone siły brytyjskiej Korony, które sprowokowały zamieszki, New IRA wysłała swoich ochotników, by „nawiązali walkę”, i twierdzą, że McKee „poniosła tragiczną śmierć, stojąc obok sił wroga”.