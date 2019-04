Historyczne zdjęcia cesarza Akihito [GALERIA]

Na początek Akihito odprawił modły do bogini słońca Amaterasu, od której, jeśli wierzyć japońskim kronikom, wywodzi się najstarsza dynastia świata. Samą główną ceremonię Taiirei-Seiden-nogi, czyli Abdykacji jego Cesarskiej Mości, zaplanowano na drugą połowę dnia, w specjalnie do tego przeznaczonej sali monarszego pałacu, w obecności 330 gości.

Po abdykacji do końca swych dni Akihito będzie nosił zaszczytne miano Joko (Wielki Cesarz) lub angielskie – Emperor Emeritus (Cesarz Emeryt). W środę na tron wstąpi jego syn, 59-letni książę Naruhito, który zostanie 126. cesarzem Japonii i rozpocznie nową erę, Reiwa. Będzie to jednocześnie koniec przeżywającej ostatnie minuty ery Hesei zapoczątkowanej w 1989 r., kiedy to zaczął rządzić Akihito.

Już od minionej soboty z tej okazji mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni celebrują dziesięciodniowy Złoty Tydzień.