Większość prezydenckich zapowiedzi z 25 kwietnia można określić jako rozważne kompromisy między własną wizją kraju i jego przyszłości a postulatami „żółtych kamizelek”. Dotyczy to w szczególności poziomu życia obywateli i ich wpływu na pełnienie władzy.

Co z podatkami emeryturami?

Manifestujący już szósty miesiąc z rzędu Francuzi domagali się przede wszystkim zwiększenia swoich dochodów poprzez obniżenie podatków. Równocześnie żądali przywrócenia podatku od wielkich fortun (ISF, zniesiony przez Macrona).

W tej ostatniej kwestii nie zostali wysłuchani, bo Emmanuel Macron od dawna powtarza, że znaczenie ISF dla budżetu państwa jest znikome, natomiast odstrasza on przedsiębiorców od inwestowania i zarabiania we Francji, zachęcając ich do przenoszenia się do krajów, gdzie takiego podatku nie ma. W globalnym rozrachunku budżet zatem raczej na nim traci, niż zyskuje.