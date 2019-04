„Jeśli odmówisz wyrażenia zgody koniecznej do prowadzenia śledztwa albo do zapewnienia oskarżonemu uczciwego procesu, dalsze postępowanie i wniesienie oskarżenia może się okazać niemożliwe” – czytamy w internetowej instrukcji do oświadczenia, jakie od niedawna podpisują ofiary przestępstw w Anglii i Walii.

Choć nowy wymóg dotyczy ofiar wszystkich przestępstw, policja nie ukrywa, że najczęściej jest wykorzystywany w sprawach o gwałt i napaść seksualną, bo w takich przypadkach ofiara często zna sprawcę i wcześniej kontaktowała się z nim przez maile, SMS-y czy media społecznościowe.

Ofiary traktowane jak podejrzane

Obrońcy praw kobiet są oburzeni. Przekonują, że wymóg zniechęci ofiary do zgłaszania takich przestępstw, bo będą wolały milczeć, niż dać policji dostęp do prywatnych zdjęć czy osobistych wiadomości.

– Gwałty i napaści seksualne i tak rzadko są zgłaszane. A nowe przepisy jeszcze bardziej zniechęcą ofiary do ujawniania, co je spotkało, i domagania się sprawiedliwości i wsparcia, na jakie zasługują – przekonuje cytowana w BBC Rachel Almeida z organizacji Victim Support.