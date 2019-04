1 ZDJĘCIE Wołodymyr Zełenski (Fot. Vadim Ghirda / AP Photo)

Kreml swoje współżycie z nowym przywódcą Ukrainy rozpoczyna od agresywnych prowokacji. Wystawiając go na próbę, ignoruje cenę, jaką zapłacą za to jego poddani, ucieka się do kłamstw, także na temat Polski. Działa tak, bo się boi.