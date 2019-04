Według pierwszych podanych wyników przyspieszone wybory w Hiszpanii wygrali socjaliści, zdobywając 28 proc. głosów. To wielkie zwycięstwo premiera Pedro Sáncheza: przez niecały rok stał na czele rządu mniejszościowego mającego zaledwie 84 posłów na 350 miejsc (został zmuszony do rozpisania głosowania właśnie dlatego, że nie udało mu się uchwalić budżetu), a teraz będzie miał ich między 116 a 121. To prawie tyle co w czasach politycznego duopolu, gdy Hiszpanie głosowali praktycznie tylko na jego ugrupowanie lub prawicową Partię Ludową, która teraz zajęła drugie miejsce z wynikiem 18 proc.

Do tamtej epoki nie będzie już jednak nigdy powrotu, niedzielne wybory były trzecimi w ciągu czterech lat. Po największym kryzysie gospodarczym w historii kraju oraz ogromnych aferach korupcyjnych status quo zostało obalone: w 2015 r. do mainstreamu weszły lewicowe Podemos (w niedzielę zdobyło 13 proc.) i prawicowe Ciudadanos (14 proc.), a teraz dołączyło do nich jeszcze Vox (12 proc.), pierwsze ugrupowanie skrajnej prawicy w parlamencie od czasu śmierci generała Franco.