Kilka dni temu policja federalna i agenci urzędu ds. migracji otoczyli i zatrzymali na drodze pod miasteczkiem Pijijipian w stanie Chiapas kolumnę trzech tysięcy imigrantów maszerujących na północ. Część przybyszów w panice rozbiegła się po okolicy, ale ok. 400 zatrzymano, załadowano do autobusów i przewieziono do ośrodków przejściowych. Doszło do szarpaniny, w ruch poszły kamienie...

Uchodźcy muszą zalegalizować swój pobyt. Jeśli tego nie uczynią, zostaną zapewne zawróceni.

Rosnące ciśnienie na południowej granicy z Gwatemalą, przepełnione obozy przejściowe dla przybyszów w stanie Chiapas oraz sprzeciw prezydenta USA Donalda Trumpa wobec napływu imigrantów z południa zmuszają władze Meksyku do odwrotu od polityki otwartych drzwi.

Meksykańska gościnność na krótką metę

Jeszcze w styczniu, gdy pierwsza wielka karawana uchodźców z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali wtargnęła do Meksyku, poszła na północ i dotarła aż do Tijuany na granicy z USA, prezydent Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił, że dla wszystkich znajdzie się miejsce i praca, pod warunkiem że zalegalizują swój pobyt. Otwarto więc dla nich biura urzędu ds. migracji. Mogli wystąpić o tzw. wizę humanitarną na rok i pracować w dowolnym miejscu w kraju.