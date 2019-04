Odkąd na Ukrainie sukcesy polityczne zaczął odnosić komik Wołodymyr Zełenski, internauci rosyjscy wskazują, który z satyryków w Rosji mógłby rzucić wyzwanie Władimirowi Putinowi i stać się dla niego zagrożeniem. Lista jest długa, a w Moskwie żartem mówi się, że teraz Kreml zabierze się za artystów estradowych, byle nie dopuścić ich do wyborów.

Krotochwila staje się jednak ponurym proroctwem.

16 kwietnia 51-letni Dmitrij Bykow nagle zasłabł w czasie lotu z Jekaterynburga do Ufy, gdzie miał wygłosić wykład. Został przewieziony do szpitala. Tam lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Przez kilka dni rokowania były bardzo złe.

Media spekulowały – bo oficjalnych informacji o przyczynie choroby nie było – że Bykow miał ciężki zawał, wylew albo wstrząs insulinowy.

W czwartek pisarz już wracający do zdrowia w autorskiej audycji w Radiu Echo Moskwy powiedział, że doszło do zatrucia, a lekarze nie wyjawiają jego przyczyny, starannie ukrywając ją przed nim. „U nas potrafią przestrzegać tajemnicy lekarskiej. I co więcej, dobrze umieją ukrywać diagnozę nawet przed samym chorym” – dodał. Zapewnił też, że serce ma zdrowe, a na nadciśnienie czy cukrzycę nie cierpi.