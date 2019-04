Wołodymyr Zełenski opublikował dziś na Facebooku wideo, w którym oskarża centralną komisję wyborczą o przeciąganie ogłoszenia oficjalnych wyników. Jego zdaniem to celowe działanie, które ma służyć opóźnieniu jego inauguracji i odebraniu mu możliwości rozwiązania Rady Najwyższej – może to zrobić do 27 maja - przed planowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi.

Nowa ustawa językowa

W czwartek 278 głosami ukraiński parlament przyjął ustawę językową, która wzmacnia pozycję języka ukraińskiego w różnych sferach funkcjonowania państwa. Ustawa była silnie promowana przed wyborami przez prezydenta Petra Poroszenkę, który rozwój języka ojczystego uczynił jednym z filarów swojej kampanii wyborczej.

Według ustawy ukraiński jest jedynym językiem państwowym i obowiązuje całą administrację. Urzędnicy różnych szczebli, w tym prezydent, zobligowani są do posługiwania się właśnie ukraińskim. Ustawa reguluje też użycie go w mediach, internecie i biznesie.