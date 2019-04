Problemy Eduardo zaczęły się w ubiegłym roku od napadu. Do jego sklepu z akcesoriami samochodowymi w Porlamar, na ongiś uwielbianej przez zagranicznych turystów wenezuelskiej wyspie Margarita, wpadła grupka uzbrojonych mężczyzn. Okradli z portfeli, zegarków i telefonów obecnych akurat klientów, zabrali pieniądze z kasy, dwa komputery i sporo towaru. W sumie straty wyniosły ponad 20 tys. dol.

Całe zajście nagrały zainstalowane w sklepie kamery. Na zarejestrowanym obrazie doskonale widać twarze złodziei. Eduardo przekazał ten zapis policji kryminalnej CIPC, a ta rozpoczęła śledztwo.

Na jego nieszczęście detektywi szybko ustalili personalia sprawców. Okazało się, że hersztem bandy, tym, który w czasie napadu wydawał polecenia, był dobrze znany służbom pran.

Pran to słowo istniejące tylko w Wenezueli. Stanowiące swoistą kwintesencję korupcji i bezprawia pożerającego to państwo. Pran to odbywający karę więzienia i znajdujący się wysoko w więziennej hierarchii kryminalista, który ze swojej celi wciąż kieruje organizacją przestępczą. Wydaje polecenia, zbiera profity i bardzo często też, tak jak w przypadku tego, którego sfilmowały kamery w sklepie Eduardo, traktuje więzienie jak hotel: wchodzi i wychodzi z niego do woli.