Blisko 90 proc. – aż tylu spośród Egipcjan, którzy w ostatni weekend poszli do urn, zgodziło się na zmianę egipskiej konstytucji. Kilka dni wcześniej niemal jednogłośnie przyklepali ją też parlamentarzyści, zatwierdzając tym samym prawo prezydenta do trzeciej kadencji i przedłużenie jej z czterech do sześciu lat. W praktyce oznacza to, że rządzący dziś szósty rok 64-letni Abd al-Fattah as-Sisi będzie mógł zostać w pałacu prezydenckim nawet do 2030 r.

Prezydent dmucha na zimne

Sisi, który nie od dziś jest porównywany do wieloletniego dyktatora Egiptu Hosniego Mubaraka, teraz będzie rządził niemal niepodzielnie. Dzięki zmianom będzie mógł od dziś mianować sędziów i prokuratora generalnego, a sąd najwyższy stracił właśnie prawo unieważniania projektów ustaw.

W dodatku dawni koledzy prezydenta z armii zyskali właśnie status „strażników i obrońców” konstytucji, dzięki czemu będą kontrolować proces mianowania ministra obrony.