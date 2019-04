Popularny aktor, wspierany przez Ihora Kołomojskiego, najbogatszego oligarchę kraju, wygrał w niemal wszystkich okręgach wyborczych. Zdobył głosy prawie trzech czwartych obywateli – 73,24 proc. W niespełna trzydziestoletniej historii ukraińskiej demokracji to rekordowy wynik.

Nowy prezydent nie mówi o swoim programie. Na razie zapowiedział jedynie rozpoczęcie wielkiej wojny informacyjnej, która ma doprowadzić do przerwania walk w Donbasie od 2014 r. będącym pod kontrolą prorosyjskich rebeliantów. Chce też sprowadzić do domu ukraińskich marynarzy, których Rosjanie wzięli do niewoli podczas starć na Morzu Azowskim w listopadzie zeszłego roku.

Niewiele też wiadomo o jego współpracownikach, którzy mieliby objąć stanowiska w prezydenckiej administracji i w podległych głowie państwa resortach siłowych. Nie jest również do końca jasne, czy Zełenski będzie kontynuować prozachodni kurs, na który kraj wszedł po wybuchu Majdanu i obaleniu Wiktora Janukowycza w 2014 r.