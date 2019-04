W piątek, po długiej przepychance między sztabami kandydatów, prawdopodobnie odbędzie się wyczekiwana debata Zełenskiego z Poroszenką na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Obaj będą mieli osobne sceny na dwóch krańcach piłkarskiej areny, a ich zwolennicy również zajmą sektory po dwóch stronach. Zabroniona będzie symbolika partyjna. Debata ma się odbyć o godz. 19, ale od 16 będą trwały koncerty.

Po spotkaniu na stadionie kandydatów oczekuje się również na debacie w studiu telewizji publicznej. Ale to wszystko raczej nie zmieni wyniku niedzielnej II tury. Pozwoli za to przynajmniej usłyszeć, co mają publicznie do powiedzenia kandydaci, a zwłaszcza Zełenski.

Kampania przejrzysta, ale kandydat schowany

Główny strateg w sztabie Zełenskiego, Dmytro Razumkow, przekonuje, że to co wyróżnia kampanię jego szefa, to otwartość. – Nigdy dotąd nie było w tym kraju czegoś tak przejrzystego – mówi, pokazując mi