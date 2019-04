Kończący niemal dwuletnie śledztwo Muellera raport opublikowano w czwartek. Czytamy w nim, że nie ma dowodów, by sztab Trumpa pozostawał w zmowie z Rosjanami przy jej ewidentnej ingerencji w kampanię prezydencką w USA. Specprokurator opisuje jednak 11 wątków, które mogą wskazywać na obstrukcję wymiaru sprawiedliwości przez prezydenta.

„Washington Post”: raport ocenią wyborcy

„Prawne wnioski raportu są ważkie. Ekipa Muellera nie wykryła kryminalnego spisku sztabowców Trumpa na rzecz rosyjskich wysiłków sabotowania wyborów w 2016 roku. Po lekturze raportu prokurator generalny William Barr doszedł do wniosku, że nie ma dostatecznych dowodów, by oskarżyć prezydenta o obstrukcję”, pisze na łamach „Washington Post” Dan Balz.

Ale zaraz zauważa jednak, że „448-stronicowy dokument jest pełen dowodów na powtarzające się kłamstwa oficjeli i innych osób (za co niektórzy z nich usłyszeli już zarzuty), na nalegania prezydenta na doradców, by nie mówili prawdy, na zabiegi prezydenta, by zamknąć dochodzenie, na nadzieje sztabu Trumpa, by odnieść polityczne korzyści z rosyjskich działań hakerskich i przecieków informacji godzących w jego przeciwniczkę, na chaos w Białym Domu i jego działanie w nienormalnych warunkach”.