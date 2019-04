W latach 2006-10 generał dowodził liczącą 250 tys. francuską armią. Wkrótce pod jego rozkazami będzie służyła mała armia inżynierów, architektów, rzemieślników i konserwatorów zabytków.

W ciągu pięciu lat francuski rząd zamierza odbudować Notre Dame, słynną paryską katedrę, której dach i iglica spłonęły w poniedziałek. Do takiego zadania 70-letni dziś generał będzie potrzebować mnóstwo ludzi i pieniędzy. Prasa nad Sekwaną ochrzciła go już mianem „Monsieur Reconstruction”, czyli Pana Odbudowy.

Powierzenie tej roli byłemu najwyższemu rangą wojskowemu, który pełnił też funkcję wielkiego kanclerza Legii Honorowej, to zręczne posunięcie prezydenta Emmanuela Macrona, który wykorzystuje katastrofalny pożar, by odbudować społeczne zaufanie nadwątlone po wybuchu protestów „żółtych kamizelek”. Wojsko cieszy się 90-proc. zaufaniem Francuzów (to efekt m.in. zaangażowania wojskowych w ochronę antyterrorystyczną kraju) i jest apolityczne. Cieszący się poważaniem zasłużony generał ma gwarantować sprawną odbudowę, która przebiegnie ponad politycznymi podziałami.