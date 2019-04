Pod ciśnieniem tych emocji w czasie bezpośredniej transmisji pękł Andriej Norkin, znany prezenter wsławionej nachalną propagandą telewizji NTW.

Do dramatu, który na żywo oglądała połowa Rosji, doszło 2 kwietnia, kiedy w studio zaproszone do programu „Miejsce Spotkania” gadające głowy przekrzykiwały się szydząc z wyników pierwszej tury ukraińskich wyborów prezydenckich. Na chłopca do bicia, a formuła programu jak zresztą i całej dzisiejszej rosyjskiej „publicystyki” wymaga obsadzenia kogoś w tej roli, Norkin, autor i prowadzący tę pyskówkę, wybrał Serhija Łojkę, ukraińskiego dziennikarza i reżysera.

Gość sekować się nie dał i w pewnej chwili wykrzyknął, że „Rosjanie to nie ludzie wolni, a niewolnicy”.

Tym razem Norkina, choć on jest zaprawiony w takich starciach i nieraz osobiście wyrzucał swych gości ze studia, zamurowało. Prezenter milcząc wyszedł ze studia. Po przerwie program prowadzili już jeden z gości i dziennikarz dubler Norkina.