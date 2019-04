By odbudować dach i 96-metrową iglicę katedry, którą w poniedziałek strawił ogień, by odtworzyć zniszczone witraże i naprawić mury, potrzebni będą specjaliści najwyższej klasy. Chodzi o cieśli, stolarzy, kamieniarzy, a także rzemieślników od witraży, pracy z ołowiem, którzy dodatkowo znają się na konserwacji zabytków. W dzisiejszej Francji cieśla czy kamieniarz nie są zawodami, które cieszą się popularnością wśród młodych. Jak we wszystkich krajach Zachodu całe rzemiosło podupadło.

– Firmy miesiącami poszukują na francuskim rynku pracy nawet dekarzy, a gdy im się to nie udaje, zatrudniają cudzoziemców – mówi Patrick Liebus ze związku rzemieślników budowlanych. – To zwykle robotnicy z nowych krajów Unii Europejskiej.

Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w telewizyjnym orędziu, że Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Ponowne otwarcie katedry miałoby być głównym punktem organizowanej w 2024 r. w stolicy Francji olimpiady