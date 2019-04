Socjolodzy z moskiewskiego Ośrodka Lewady, w marcu, w rocznicę śmierci „gospodarza”, wypytali o niego 1638 mieszkańców 50 regionów Federacji. I okazało się, że sympatia do Stalina osiąga apogeum.

18 proc. obywateli uważa dziś, że jego rola w historii kraju była „jednoznacznie pozytywna”. W oczach 52 proc. jest on postacią „raczej pozytywną". Tylko co dwudziesty Rosjanin ocenia jego działanie go „absolutnie negatywnie” (14 proc. – „raczej negatywnie").

To ogromny skok. Jeszcze w lutym 2008 r. absolutny czy warunkowy plus „ojcu narodów” stawiało jedynie 39 proc. respondentów Ośrodka Lewady.

Cel uświęca środki

Rosjanie, jak dowodzą wyniki sondażu, żywią coraz cieplejsze uczucia do Stalina. Jest tych uczuć cała paleta. Dziś zachwyca się nim 4 proc. respondentów. Z szacunkiem myśli o nim 41 proc., a z sympatią do wodza odnosi się 6 proc. ankietowanych. W sumie więc uczuciowy plus stawia mu więcej niż połowa obywateli kraju, który Stalin kiedyś topił we krwi. Rok temu było ich o 11 pkt proc. mniej.