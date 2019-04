Już we wtorek nad ranem było jasne, że strażacy wygrywają walkę z ogniem, który strawił prawie cały dach. Rano ogień pełzał jeszcze w kilku miejscach, ale był natychmiast gaszony. Budynek dalej polewano wodą już tylko po to, by go schłodzić i nie dopuścić, by pożar wybuchł na nowo.

Potem upublicznione zdjęcia wnętrza katedry. Okazało się, że pożar przetrwał główny ołtarz i wielkie rozety. Kamienne mury katedry także wydawały się nienaruszone.

Przed południem do budynku weszli biegli budowlańcy i architekci. Po ośmiogodzinnej naradzie Laurent Nunez, szef francuskiego MSW, dzielił się wątpliwościami, czy konstrukcja budynku faktycznie przetrwała pożar bez większego szwanku.

– Budynek trzyma się nieźle, ale widać też pewne osłabienia – mówił. Eksperci obawiają się zwłaszcza o kamienne sklepienie katedry.

Śledztwo wśród robotników

W zamyśle budowniczych sklepienie pełniło nie tylko funkcję nośną, ale chroniło świątynię właśnie przed pożarem drewnianego dachu i poddasza. Prawdopodobnie część sklepienia została uszkodzona przez spadającą dachową iglicę, którą błyskawicznie ogarnęły płomienie i która się zawaliła. Iglicę dodano do katedry podczas renowacji w XIX w. Przez uszkodzone sklepienie ogień wdarł się do wnętrza.