Rok 1937 w życiu Emila Noldego, pochodzącego z fryzyjsko-duńskiej rodziny malarza ekspresjonisty, był dramatyczny. Nazistowskie władze uznały jego obrazy za „entartete Kunst”, tzw. zdegenerowaną sztukę (takim mianem określano dzieła modernistów). Oznaczało to, że mimo iż cieszył się w Niemczech poważaniem, jego prac nie wolno było wystawiać publicznie, bo szkodziły niemieckiemu duchowi. Te obrazy, które już się znalazły w muzeach i galeriach, zostały stamtąd usunięte. W sumie wyrzucono ponad 1000 jego prac: malowanych ostrą czerwienią i żółcią scen biblijnych, akwarel przedstawiających krajobrazy tuż przed nadejściem burzy, intensywnych malunków kwiatów.

W ramach walki ze zdegenerowaną sztuką usuwano dzieła dziesiątek słynnych malarzy. Część niszczono, cześć sprzedawano za bezcen do prywatnych kolekcji, których właścicielami często byli zadeklarowani naziści. Żaden z artystów nie poniósł jednak takich strat jak 70-letni wówczas Nolde. Malarzowi zabroniono też tworzyć. Robił to jedynie na prywatny użytek – tak powstał cykl akwarel, o których mówił, że to „obrazy nienamalowane”.