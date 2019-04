3 ZDJĘCIA Nicolas Maduro (Fot. Ariana Cubillos / AP Photo)

Prezydent Nicolas Maduro wezwał pod broń 3 miliony Wenezuelczyków. Ale mające "strzec pokoju i niepodległości" tzw. milicje boliwariańskie to ledwie kilkadziesiąt tysięcy cywilnych donosicieli, którzy co sobotę ćwiczą musztrę i dostają za to paczki żywnościowe.