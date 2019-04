W zasadzie Francuzom można pozazdrościć. Pożar katedry Notre Dame to katastrofa nie tylko w skali jednego narodu. Symbol Paryża, Francji i całej zachodniej cywilizacji w ciągu kilku godzin zamienił się w wypalone ruiny. Ale Francuzi go odbudują. Katedrę wznoszono w średniowieczu przez 180 lat, w telewizji francuscy politycy zapowiadają, że odbudowa nie może trwać dłużej niż lat kilka. To kwestia narodowego prestiżu, tu pieniądze nie grają roli. Rekonstrukcja Notre Dame połączy Francuzów jak nic wcześniej. Tego właśnie im zazdroszczę. We współczesnej Europie chwile, gdy kraj się jednoczy, to rzadkość.

W ostatnich miesiącach Francja sprawiała wrażenie kraju, który nie daje sobie rady z wewnętrznym kryzysem. Co sobotę przez Paryż i inne metropolie przechodziły demonstracje „żółtych kamizelek”, protestujące w zasadzie przeciwko wszystkiemu, do których dołączali profesjonalni zadymiarze demolujący sklepy i bijący się z policją. Prezydent Emmanuel Macron nie potrafił tego kryzysu rozwiązać, tracił autorytet, gdy słabł, w siłę rośli populiści po prawej i lewej stronie sceny politycznej. To nie jest nowy proces, raczej kulminacja problemów społecznych, których francuska klasa polityczna nie potrafiła rozwiązać od lat. Ten klincz, pogłębianie podziałów w społeczeństwie, coraz ostrzejszy konflikt był złym scenariuszem dla Europy. Bo gdy problemy ma Francja, problemy ma cała Unia Europejska.