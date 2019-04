Na ziarnistym czarno-białym filmie wideo widać automatycznie sterowane ramię robota, które ostrożnie wybiera pręty paliwa jądrowego z basenu przy reaktorze, a następnie podnosi je i je wyciąga. Tak zaczął się dziś dzień w reaktorze nr 3 Fukushima Dai-ichi, jednym z trzech, w których stopiły się rdzenie. Osiem lat po katastrofie elektrowni zalanej 11 marca 2011 r. przez falę tsunami, rozpoczęły się prace przy jej dezaktywacji.

Faza nr 1 to właśnie usunięcie zużytych prętów paliwa. W elektrowni zostało ich jeszcze 1573 – pisze agencja informacyjna Kyodo. Przechowywane w basenach nieustannie schładzanych morską wodą są tam w zasadzie bezpieczne. Co jednak, jeśli dojdzie do kolejnego trzęsienia ziemi? Lepiej więc je usunąć i zabezpieczyć.

Prace są już spóźnione o lata, bo psuł się sprzęt, podnosił poziom radioaktywności w budynkach reaktorów bądź przeszkadzały ułamki radioaktywne powstałe po wybuchu wodorowym, do którego doszło po stopieniu rdzeni. Jeśli teraz nic nie stanie na przeszkodzie, na dezaktywację całej elektrowni potrzeba będzie od 40 do 45 lat – pisze Kyodo. Koszty sięgną dziesiątków miliardów dolarów.