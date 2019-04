1 ZDJĘCIE Podpisanie umowy na Baltic Pipe (gaz-system.pl | twitter.com/MAC_europa)

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w poniedziałek w podpisaniu umowy o dofinansowaniu z budżetu UE gazociągu z Norwegii do Polski. - Baltic Pipe to jest odwrotność Nord Stream 2 - mówił premier. Za to na froncie nowych dopłat do krów i tuczników w Polsce na razie postępów brak.