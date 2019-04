Trump opublikował filmik w piątek, a potem przypiął go na swoim profilu, by wyświetlał się jako pierwszy – na znak, że mimo politycznej awantury obstaje przy swoim.„NIGDY NIE ZAPOMNIMY!”, napisał prezydent. Dodał do tego klip, w którym ujęcia z ataku z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku – samolot wbijający się w wieżę WTC, strażacy na rumowisku – zestawiono z wypowiedzią Ilhan Omar, demokratycznej kongresmenki z Minnesoty. Omar to pierwsza oprócz Rashidy Tlaib z Michigan muzułmanka w Izbie Reprezentantów.

W zeszłym miesiącu opowiadała w Radzie Stosunków Amerykańsko-Islamskich o islamofobii i poczuciu „bycia obywatelem drugiej klasy”. Jej zdaniem ataki z 11 września stały się pretekstem do ograniczania swobód obywatelskich muzułmanów, bo „pewni ludzie coś zrobili”. Właśnie te słowa powtarzane są w filmiku i zestawione z migawkami z ataku.

"Należy się zastanowić, czy ona jest w ogóle Amerykanką"